L'Historic Minardi Day celebra anche le auto del passato: torna l'Aci Storico Festival

All'Historic Minardi Day, in programma all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sabato 27 e domenica 28 con apertura dei cancelli a partire dalle 8, spazio anche alle auto storiche. Dopo il successo della passata stagione, torna infatti l'Aci Storico Festival, che si terrà esclusivamente nella giornata di domenica 28 agosto. Il programma della giornata, a cui potranno partecipare gratuitamente le prime 100 vetture che si iscriveranno, prevede il ritrovo del Raduno Terre di Romagna proprio all’interno del tracciato intitolato ad Enzo e Dino Ferrari a partire dalle ore 8.45, momento in cui verranno verificati documenti e svolte le operazioni preliminari. Alle 10.40 è prevista la partenza delle vetture in direzione di Lugo, località dove è prevista un’interessante visita al Museo Francesco Baracca. La struttura museale ospita lo "Spad VII", aereo del 1917, la cui fusoliera riporta l’emblema del maggiore Baracca, il cavallino rampante, noto in tutto il mondo per essere stato adottato da Enzo Ferrari quale stemma delle vetture di Maranello.

Dopo un’ora, i partecipanti torneranno al volante delle loro auto per dirigersi in direzione di Faenza per la pausa pranzo. Alle 15.30 il tour proseguirà con un passaggio in Piazza del Popolo, per poi attraversare il centro storico di Brisighella e culminare con l’ingresso nuovamente in autodromo alle 17.00, dove è prevista un’emozionante parata di tutte le vetture storiche che percorreranno il tracciato che ospita il Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

All’interno del portale ClubAciStorico.it (https://www.clubacistorico.it/) è possibile scaricare il modulo di iscrizione e il programma della manifestazione. Quella del 2022 è la sesta edizione dell'Historic Minardi Day, con gli appassionati delle quattro ruote che potranno ammirare anche quest’anno le monoposto storiche di Formula 1, Formula 2, Formula 3, Gran Turismo e Prototipi. Allo stesso tempo potranno accedere alle aree più esclusive dell’autodromo, vivendo da protagonisti la manifestazione nel paddock e nei box incontrando piloti, tecnici ed ingegneri che hanno scritto pagine importanti del motorsport di ieri e di oggi.