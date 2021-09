I campioni di triathlon tornano a Cervia per un nuovo weekend di gare

Dall'1 al 3 ottobre si svolgerà il Triathlon Event Cervia con le attese gare del Campionato Italiano Sprint individuale, la Staffetta 2+2 e la Coppa Crono, oltre al Paraduathlon super sprint e alla Cervia Run Giovani. L'evento è organizzato da Fantini Club e Flipper Triathlon, in collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon.

La chiusura delle iscrizioni è stata prorogata, per tutte le prove tricolori, alle 23.59 di giovedì 23 settembre 2021. È stata inoltre creata una batteria "open" aperta alla partecipazione di tutti gli atleti, anche quelli senza i requisiti per gli italiani e compresi i tesseramenti giornalieri. Per partecipare agli eventi del calendario federale, dunque anche al Triathlon Event Cervia, sarà necessario essere in possesso di green pass.