I fotosub faentini difendono i loro titoli ai Campionati italiani

C’è stato il tempo per celebrare gli ottimi risultati della stagione sportiva 2021-2022 e per il Centro Sub Nuoto Club 2000 è già ora di ribadire la sua forza ai Campionati italiani di Fotografia Subacquea digitale che la Federazione italiana Attività subacquee (Fipsas), in collaborazione con il Gruppo Ricercatori Operatori Subacquei (G.R.O. Sub) di Catania, organizza da domenica 18 a sabato 24 settembre al largo dell’Isola Bella nel Mar Jonio presso Taormina, comune della Città Metropolitana di Messina. Verranno assegnati i tre titoli previsti dal Regolamento nazionale per le categorie fotocamere digitali “Reflex”, fotocamere digitali “Compatte” e per “Società”.

I fotosub in gara dovranno svolgere al meglio le 4 tematiche fotografiche che i Campionati richiedono, ovvero “Pesce” (l’immagine più bella di un abitante dei fondali); “Macro” (scatto ravvicinato di ciò che è molto piccolo); “Grandangolo” (ripresa allargata di un bel colpo d’occhio sul fondale) e il tema più creativo “Portfolio” (presentazione di una serie di immagini - da 3 a 5 - che abbiano una sequenza narrativa; le immagini devono esprimere quell’intento comunicativo che il fotografo vuole esternare): tutto verrà poi esaminato dalla giuria.

Per la società di Faenza nella categoria “Reflex” si cimenteranno a livello individuale Fabio Iardino assistito da Chiara Scrigner come modella, Virginia Salzedo con la modella Lucrezia De Mari, Maria Elena Crispino con la modella Giulia Di Domenico, nonché Marco Bollettinari che gareggia senza modella. Nella categoria macchine “Compatte” già da domenica prossima come portacolori del Centro Sub Nuoto saranno in gara Chiara Scrigner assistita da Fabio Iardino nel ruolo di modello, Andrea Sauro con la modella Cinzia Santoriello e Michele Sbrilli con la modella Lucrezia De Mari.

In competizione nel Campionato per Società ci saranno Fabio Iardino assieme a Virginia Salzedo con la modella Lucrezia De Mari, Marco Bollettinari assieme a Maria Elena Crispino con la modella Giulia Di Domenico, Michele Sbrilli assieme ad Andrea Sauro senza modella. Ad accompagnare i concorrenti del Centro Sub Nuoto Faenza saranno il presidente Antonio Marcelli, coach Andrea Giulianini e Rosa Donati.

Va ricordato che i fotosub faentini si erano aggiudicati con Virginia Salzedo e Fabio Iardino nel 2021 il titolo nazionale per Società al largo di Portoferraio all’Isola d’Elba; dalle acque toscane del Mar Tirreno erano anche arrivati il successo individuale di Chiara Scrigner nella categoria delle macchine “Compatte” ed il terzo posto di Fabio Iardino nella classifica generale individuale per la categoria “Reflex”.

I grandi risultati dei fotosub hanno avuto degno riscontro sabato scorso quando, durante la manifestazione “Sport in Unione”, il Comune di Faenza ha premiato fra i “Campioni dello Sport” Fabio Iardino, Virginia Salzedo, Lucrezia De Mari, Chiara Scrigner e Giulia Di Domenico; con loro per il Centro Sub Nuoto Club 2000 hanno ricevuto riconoscimenti il nuotatore Michele Busa e le nuotatrici Master Laura Rava e Annamaria Chillemi.