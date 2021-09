I fotosub faentini si preparano per i Campionati italiani di fotografia subacquea

E’ uno “squadrone” quello che per il Centro Sub Nuoto Club 2000 si appresta ad affrontare i Campionati Italiani di Fotografia Subacquea digitale che la Federazione italiana Attività subacquee (Fipsas), in collaborazione con la Società “Gianfranco Bernardi Sub” di Firenze, organizza da sabato 25 a sabato 2 ottobre al largo di Portoferraio all’Isola d’Elba nelle acque toscane del Mar Tirreno. Verranno assegnati i tre titoli previsti dal Regolamento nazionale per le categorie fotocamere digitali “Reflex”, fotocamere digitali “Compatte” e per “Società”.

I fotosub in gara dovranno svolgere al meglio le 4 tematiche fotografiche che i Campionati richiedono, ovvero “Pesce” (l’immagine più bella di un abitante dei fondali); “Macro” (scatto ravvicinato di ciò che è molto piccolo); “Grandangolo” (ripresa allargata di un bel colpo d’occhio sul fondale) e il tema più creativo “Il mio mare”: tutto verrà poi esaminato dalla giuria.

Dopo gli annullamenti del 2020 provocati dalla diffusione del Covid-19, i Campionati torneranno a svolgersi nella formula tradizionale: nella categoria “Reflex” si cimenteranno Fabio Iardino, Marco Bollettinari e Maria Elena Crispino, mentre nelle “Compatte” saranno Chiara Scrigner e Michele Sbrilli a vendere cara la pelle; ancora gli stessi cinque fotosub con l’aggiunta di Virginia Salzedo e delle modelle Giulia Di Domenico e Lucrezia De Mari, entrambe provenienti dal nuoto artistico, formeranno le tre squadre che difenderanno i colori del Centro Sub Nuoto Faenza nella disputa del “Campionato Societario”.

“Nella composizione delle tre squadre in lotta per il titolo per Società sono state apportate alcune importanti novità - spiega il presidente Antonio Marcelli, che accompagnerà all’Isola d’Elba i fotosub assieme a coach Andrea Giuliani -. In particolare, dopo sofferti dibattiti, è stata sciolta la storica coppia Iardino-Bollettinari. Il gruppo dirigente del Centro Sub Nuoto non ringrazierà mai abbastanza Fabio e Marco per gli ottimi risultati ottenuti in cinque anni di competizioni, che resteranno storici, essendo saliti sul podio ben quattro volte con il successo nel 2015, il 2° posto nel 2017 ed il 3° nel 2018 e nel 2019”.

Va sottolineato che Fabio Iardino, Marco Bollettinari e Virginia Salzedo fanno parte del ristrettissimo Club Azzurro Nazionale e per tale ragione hanno acquisito il diritto a disputare i Campionati; Chiara Scrigner e Michele Sbrilli sono ammessi in base ai risultati ottenuti ai Campionati del 2019 (rispettivamente 2°e 3° posto nella categoria Compatte) mentre Maria Elena Crispino si è guadagnata la qualificazione grazie ai risultati nelle gare selettive disputate in primavera.

“I nostri fotosub sono pronti per continuare a tenere alto il prestigio del Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza, la Società Italiana più blasonata in questa particolare attività, dove agli atleti sono richieste grandi doti di tecnica fotografica ed approfondite conoscenze dell’ambiente sottomarino - sottolinea il presidente -. Sono da ricordare i quattro titoli Mondiali (1992, 1994, 1996 e 2005) i sei campionati Italiani Individuali (1992, 1996, 2003, 2004, 2006, 2007) oltre ai tre campionati italiani per Società (2006, 2007 e 2015)”.