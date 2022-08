I 'samurai' di Ravenna riaprono le porte dell'accademia

Riapre la Roger Gracie Jiujitsu Academy di Ravenna, eccellenza del Jiujitsu a livello internazionale, cambiando volto. Si rinnovano la sede di via Ferraris n.15 ma soprattutto la gestione affidata alla Ronin Ravenna A.S.D., alla cui Presidenza vi è Matteo Vasi, praticante di arti marziali di lungo corso, commercialista e dirigente d’azienda, cintura nera di Karatè e allievo di Jiujitsu. Nella squadra del direttivo il Vicepresidente, l’imprenditore Giuseppe Siano, coach ed esperto di Brazilian Jiujitsu e i Consiglieri Enrico Ballardini, Head coach della Accademia, praticante e studioso appassionato della disciplina da diversi anni, Andrea Cavalieri, coach e responsabile del marketing della Associazione con rilevante palmarés sportivo e Matthias Mezzogori, coach specializzato nella disciplina No Gi (senza uniforme) del Brazilian jiujitsu. Lo staff di istruttori è anche più ampio prevedendo tra gli altri Benedetta Marni, cintura viola di Jiujitsu e coach per il corso dedicato ai bambini.

Il Jiujitsu è uno sport e una disciplina marziale che negli ultimi anni ha sviluppato un successo planetario anche spinto dalle celebrità che hanno iniziato a praticarlo e per le famose competizioni di MMA (mixed martial arts) che ne hanno mostrato ad un pubblico più vasto l’incredibile efficacia ma anche l’eleganza e l’intelligenza di questa “arte soave” che nasce per potersi difendere anche da avversari molto più forti e massicci.



Il Presidente Matteo Vasi: “Era un grande sogno per tutti noi del direttivo poter creare una Associazione per trasmettere i valori e la sana preparazione atletica che possono dare le arti marziali nonché la pratica di uno strumento di autodifesa, sia psicologico che fisico, in un contesto sociale sempre più complesso. La Associazione si chiama Ronin poiché anche a causa del momento storico legato al COVID-19, speriamo ormai alle spalle, eravamo diventati “samurai senza padrone“ o “uomini onda” come da significato della parola giapponese, senza una accademia in cui allenarci e una guida di riferimento ma uniti dalla passione per il Jiujitsu e per le arti marziali in genere, così, abbiamo deciso di unire le forze e le nostre competenze e di costituire la Ronin Ravenna ASD il cui scopo è proprio quello di diffondere la pratica e i valori del Jiujitsu e delle arti marziali alla comunità di associati diventando un gruppo sempre più grande, una famiglia, contribuendo così anche a livello sociale al bene della nostra città. Come Associazione per ora svolgiamo corsi di Jiujitsu e difesa personale, per il futuro puntiamo ad avere anche corsi di altre discipline e ulteriori servizi connessi al benessere psicofisico dell’individuo.”



L’inaugurazione della nuova gestione si terrà il 23 settembre mentre I corsi ripartiranno già il 12 settembre in via Ferraris n.15, Ravenna, il lunedì e il mercoledì per i bambini dai 6 ai 13 anni ed anche il venerdì per gli adulti, dalle ore 18 alle 19 per i più giovani mentre dalle 19 alle 21 per tutti gli altri.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Accademia tramite le pagine social Roger Gracie Academy Ravenna di Facebook e @RGA_RAVENNA di Instagram o scrivere all’indirizzo info@roninravennaasd.it oppure ancora recarsi direttamente presso l’Accademia il lunedì mercoledì e venerdì negli orari su indicati.