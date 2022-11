Il Circolo Tennis Massa Lombarda chiude imbattuto: pari col Casale Monferrato

Il Circolo Tennis Massa Lombarda chiude imbattuto, con un pareggio casalingo, la prima fase di serie A2 maschile e approda ai play-off come terza classificata nel girone 4. Nella settima giornata di campionato (28 le compagini partecipanti) è finito dunque senza vinti né vincitori il confronto diretto con lo Sport Club Nuova Casale Monferrato, altra compagine che inseguiva il pass per gli spareggi, andato in scena sui campi in sintetico della Oremplast Tennis Arena. Ad approfittare di questo risultato è la Società Tennis Bassano, che in contemporanea si è aggiudicata per 4-2 l’altro incrocio chiave con il Match Ball Firenze, prima della trasferta in terra veneta già con la matematica certezza di chiudere davanti a tutti, portandosi con un colpo di coda al secondo posto nel raggruppamento.

La formazione capitanata da Michele Montalbini (affiancato dal vice Nicola Gualanduzzi) stavolta non ha avuto punti in singolare da quelli che erano stati fin qui i propri punti di forza. Giulio Zeppieri (n.162 del ranking mondiale) è stato sconfitto in due set da Mattia Bellucci, n.161 Atp dopo una stagione in costante crescendo, e il cesenaticense Francesco Forti, reduce dalla finale in doppio nel challenger di Andria, ha ceduto con un doppio tie-break allo svizzero Remy Bertola (n.367 Atp). A rimettere le cose a posto per la squadra romagnola sono stati i cosiddetti “vivaio”: il 20enne Lorenzo Rottoli ha dominato Alessandro Demichelis e l’under Marco Cinotti ha battuto Romeo Spinolo. La situazione di equilibrio si è protratta anche dopo i doppi, che hanno visto la coppia Forti-Rottoli imporsi su Bertola-Spinolo, mentre Zeppieri-De Bernardis sono stati superati di misura, in rimonta, da Bellucci-Demichelis che hanno portato il terzo punto al club piemontese.

“Ci sarebbe piaciuto terminare il girone con una vittoria davanti ai nostri tifosi, così da blindare la seconda posizione che ci avrebbe consentito il fattore campo nel primo spareggio, comunque abbiamo centrato un piazzamento play-off che era il nostro obiettivo – commenta Nicola Gualanduzzi, membro del consiglio direttivo del club e vice capitano – alla luce di com’era cominciato il campionato. I match di Zeppieri e Forti contro avversari di livello internazionale erano sulla carta aperti, 50 e 50, purtroppo sono entrambi andati ai monferrini. In ogni caso la squadra ha dimostrato per l’ennesima volta la propria compattezza come gruppo. Ora aspettiamo l’esito del sorteggio per conoscere quale seconda classificata sarà la nostra rivale domenica prossima: i ragazzi sono carichi e ci faremo trovare pronti all’appuntamento”.

Il regolamento della serie A2 prevede, per quanto riguarda i play-off, che la prima classificata di ciascun gruppo attenda per uno spareggio andata e ritorno, in data 8 e 11 dicembre, la vincente del confronto fra una seconda e una terza, fissato appunto per il 4 dicembre.

Gli abbinamenti dei tabelloni play-off e play-out verranno effettuati martedì negli uffici federali a Roma. Sulla base delle classifiche degli altri gironi, per il team targato Oremplast - la famiglia Pagani è da tempo partner del club di via Fornace di Sopra in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale – le possibili avversarie in trasferta sono il Tc Bisenzio Prato, i brianzoli del Tc Villasanta e una fra Ct Maglie, Ata Battisti Trento e Match Ball Siracusa (la graduatoria del gruppo 3 sarà definita solo dopo il risultato del confronto fra i siciliani e il Baratoff Pesaro, rinviato per allerta meteo).