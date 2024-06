Il Circolo Tennis Massa Lombarda si laurea campione regionale Under 16 maschile

E’ stata una giornata dalle forti emozioni, di quelle che non si dimenticano, quella di sabato per il Circolo Tennis Massa Lombarda. Il circolo romagnolo ha infatti completato il suo percorso netto nel tabellone ad eliminazione diretta Under 16 maschile laureandosi campione regionale e guadagnando di slancio l’accesso alla fase di macroarea, in calendario a metà settembre. Dopo le affermazioni (tutte per 2-0) su Ct Albinea, Ct Cesena Ronconi e Cus Ferrara in semifinale, identico trattamento è stato riservato allo Sporting Club Sassuolo nella sfida andata in scena sui campi del Tennis Modena: Pietro Ricci ha lasciato appena due game (6-1 6-1) a Carlo Paci, mentre Matteo Ceppi ha regolato con un periodico 6-4 Alberto Nicolini rendendo così inutile la disputa del doppio (completa la rosa massese Jacopo Liverani).

Ad impreziosire il fine settimana per il Circolo Tennis Massa Lombarda il successo della formazione Under 16 femminile, che nello spareggio per il 3° posto (sempre a Modena) ha piegato per 2-1 il Tennis Club Riccione: Sofia Cadar ha liquidato per 6-1 6-2 Francesca Sparnacci, Maria Vittoria Ranieri ha ceduto con il punteggio di 7-5 1-6 6-4 a Vittoria Muratori, ma nel doppio giocato dalle stesse quattro giocatrici la vittoria per 6-1 6-2 di Cadar-Ranieri ha consentito al team capitanato da Matteo Versari (Maria Luce Ossani la terza giocatrice) di staccare il pass per la fase di Macroarea.

“Vincere un titolo regionale è sempre un grande risultato che non capita tutti gli anni. Una soddisfazione che per il nostro club arriva diciotto anni dopo il titolo a squadre Under 18 nel 2006”, sottolinea, con comprensibile orgoglio, il dirigente Fulvio Campomori, per poi ampliare la sua analisi. “Nelle stagioni 2022 e 2023 ci eravamo piazzati secondi nel campionato under 14 femminile, conquistando inoltre lo scorso anno la fase di macroarea Under 10 misto a Tolentino. Ci tengo ad evidenziare che nel 2024 abbiamo iscritto ben 9 squadre giovanili, partecipando a tutte le categorie dei campionati degli affiliati ad esclusione dell’Under 12 femminile. Qualche rammarico resta per la giovanissima squadra Under 12 maschile, fermatasi ai quarti del tabellone regionale perdendo dal CT Zavaglia al doppio di spareggio. Si tratta comunque di una formazione composta da elementi al primo anno in categoria, come Robert Cadar, Alessandro Teodorani, Elia Naldi e Samuele Chiarini, per cui potranno rifarsi nella prossima edizione”.