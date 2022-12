Il Circolo Tennis Massa Lombarda torna in serie A1 maschile: si arrende Santa Margherita Ligure

Il Circolo Tennis Massa Lombarda festeggia il ritorno nel massimo campionato appena dodici mesi dopo l’amarezza per la retrocessione in serie A2 maschile. Dopo il successo per 5-1 nella gara di andata disputata giovedì all’Oremplast Arena, nel match di ritorno dello spareggio promozione sui campi del Tennis Club Santa Margherita Ligure la squadra romagnola ha completato il suo capolavoro, conquistando i 2 punti che servivano per assicurarsi un posto tra le migliori 16 compagini della Penisola.

A nulla è valso il tentativo dei padroni di casa (l’ambiziosa formazione ligure nella prima fase, schierando anche i prima categoria Andreas Seppi e Thomas Fabbiano e un 2.1 di “spessore” come Andrea Vavassori, aveva dominato il girone 1, chiuso a punteggio pieno) di mescolare le carte cambiando un po’ formazione rispetto al primo atto della sfida. Infatti nel primo incontro Francesco Forti (n.467 del ranking mondiale), 23enne di Cesenatico, ha superato in due set il mancino Andrea Basso, imitato poi dal 20enne Lorenzo Rottoli, capace di imporsi su Luca Castagnola, così da far scattare i festeggiamenti del team capitanato da Michele Montalbini (affiancato dal vice Nicola Gualanduzzi) senza dover aspettare gli altri match (Giulio Zeppieri, n.163 Atp, avrebbe dovuto vedersela di nuovo con Andrea Pellegrino, n.184 Atp, mentre l’under Marco Cinotti sarebbe stato opposto all’altro “vivaio” Giacomo Nosei).

“Avevamo un conto in sospeso con la serie A1, dopo l’amara retrocessione della passata stagione, complici anche una serie di infortuni, e ora l’abbiamo chiuso dimostrando che si era trattato di un episodio – sottolinea con evidente soddisfazione Fulvio Campomori, presidente del Ct Massa Lombarda, al seguito della squadra anche in questa trasferta – Devo fare i complimenti al gruppo, giocatori e staff tecnico che li ha gestiti, per come è saputo crescere giornata dopo giornata, chiudendo il campionato da imbattuto e firmando un’altra storica impresa per il nostro circolo dopo quella compiuta nel 2015, quando salimmo per la prima volta in A1. Essere di nuovo nell’elite del tennis nazionale è un’immensa gioia che ripaga dei sacrifici sostenuti e mi spinge ad andare avanti. Adesso ci godiamo questo risultato, poi cominceremo a pensare alla sfida assai impegnativa che ci attende nel 2023”.