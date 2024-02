Il Csi di Ravenna-Lugo e Gym Academy rilanciano l’attività sportiva per le persone con disabilità

Dopo il buon numero di adesioni riscontrato negli appuntamenti precedenti, il comitato territoriale CSi Ravenna-Lugo e la sua società affiliata Gym Academy rilanciano tre corsi specifici per il settore della disabilità. Tutti i corsi sono già partiti, ma non essendo a numero chiuso e avendo una durata per l’intera stagione sportiva, le adesioni sono ancora possibili.

È partito il progetto “Sabato.. con noi”, un momento conviviale previsto a sabati alterni, promosso dal CSI Ravenna-Lugo e rivolto a persone con disabilità nella fascia d’età 18-65 anni, che permette di condividere un po’ di tempo in compagnia praticando attività motorie e sportive e partecipando a laboratori ludico-ricreativi. L’attività è gestita da educatori e operatori qualificati che facilitano lo svolgimento di queste attività. L’iniziativa si tiene il sabato dalle 9 alle 12 al Centro RicreAzioni (via don Carlo Sala 7).

Gym Academy a sua volta ha rilanciato il corso di dodgeball adattato. Gestito da operatori sportivi per la disabilità che faciliteranno lo svolgimento del programma proposto, il corso prevede attività propedeutiche alla pratica della disciplina ma anche attività motorie da sviluppare con difficoltà diversificate e calibrate sulle persone, in base alle esigenze e alle età di ognuno. Il corso si svolge il lunedì dalle 15,30 alle 16,30 alla palestra della scuola Montanari.

Per informazioni su “Sabato con noi” e sul corso di dodgeball adattato: tel. 353 4560919 e sportdisabili@csiravenna.it

Infine, è stato ampliato il corso di basket per bambini/e e ragazzi/e con disabilità intellettivo-relazionale e autismo. A guidare sul campo gli allievi, valutando con il supporto delle famiglie quale percorso sia più adatto per ognuno di loro, sono due professioniste specializzate in psicologia e psicomotricità. I corsi, differenziati per età, si tengono in tre palestre cittadine: alla Montanari, all’Itis Nullo Baldini e alla Pasini (via Caorle).