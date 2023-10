Il General Manager del Ravenna Baseball premiato con la palma di bronzo al valore sportivo

Andrea Tulli, General Manager del Ravenna Baseball, ha ricevuto sabato scorso la palma di bronzo al valore sportivo durante la Cerimonia di Benemerenze del Coni presso la Sala del Museo Checco Costa dell’Autodromo di Imola.

La palma al merito tecnico è un'onorificenza concessa a tecnici e dirigenti sportivi che si siano distinti per l'ottenimento di risultati di alto livello nazionale ed internazionale e per lo sviluppo dell'attività giovanile.

Nel caso di Tulli la Commissione ha valutato che sussistessero entrambi i requisiti in quanto, da allenatore, ha ricoperto per tanti anni ruoli di Selezionatore della Regionale e della Nazionale e, tra i vari titoli, il più recente è la medaglia di bronzo ottenuta in veste di coach dell’Italia Under 12 nel luglio di quest’anno.

Di prim’ordine anche la carriera da dirigente: il quarant’enne veste i panni di General Manager del Ravenna Baseball da 16 anni e, nel lontano 2008, la società ravennate gli affidò il compito di ricreare da zero il settore giovanile. In città non esisteva più una squadra juniores che praticasse baseball dal lontano 1990 e, grazie ad una fitta di collaboratori, Tulli ha scritto un progetto ad hoc che ha permesso di avere numeri sempre crescenti e, oggi, il settore giovanile ravennate può vantare oltre ottanta atleti.