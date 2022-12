Il giornalista ravennate Alessandro Bucci firma il 40esimo annuario di Formula 1

C'è la firma del giornalista Alessandro Bucci sull’annuario di Formula 1, il tradizionale libro di fine stagione dedicato alla massima serie, in uscita come ogni anno pochi giorni dopo l’ultimo Gran Premio in calendario. Giunto alla quarantesima edizione si tratta del primo volume ad essere stato pubblicato non solo in Italia. Un volume di grandi dimensioni di 180 pagine con oltre 300 spettacolari fotografie prevalentemente a colori di team, piloti e personaggi, dei momenti più emozionanti in gara e delle curiosità legate al paddock ed al mondo F1.

Per il quarto anno consecutivo a curare le interviste e molti dei testi presenti sul volume è stato il giornalista ravennate Bucci, collaboratore di lunga data di Autosprint. I testi presenti nell’annuario 2022, edito da Roberto Vallardi raccontano la storia delle due principali piste italiane (Monza e Imola) in occasione di importanti anniversari e approfondiscono il lavoro e la storia di aziende che continuano a contribuire alla realizzazione del campionato automobilistico più seguito al mondo.

IBucci, classe 1985, è Laureato al Dams ed è giornalista e addetto stampa dal 2015. Collabora principalmente con le testate Autosprint e Ravennanotizie.it. Nel 2019 Bucci è stato inviato al seguito della scuderia pluricampione DS Techeetah di Formula E a Barcellona, Hong Kong, Roma, Parigi e Principato di Monaco. Negli ultimi anni cura principalmente la rubrica il “GP visto con” su Autosprint dove, assieme a personaggi storici della F1 commenta e analizza le corse. Il volume e’ ordinabile alla Libreria dell’Automobile - Prezzo di copertina €uro 35,oo