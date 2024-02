Il ravennate Alessandro Bucci dà vita al nuovo annuario della Formula 1

Torna l'appuntamento con l’annuario di Formula 1, il tradizionale libro di fine stagione dedicato alla massima serie. Giunto alla 41esima edizione, il volume è ricco di fotografie ad alta definizione a colori di team, piloti e personaggi, dei momenti più emozionanti in gara e delle curiosità legate al paddock ed al mondo F1. Per il quinto anno consecutivo a curare le interviste e i testi presenti sul volume è stato il giornalista ravennate Alessandro Bucci, collaboratore di lunga data di Autosprint e attivo in passato con diverse testate legate all’automobilismo. All’interno del volume approfondimento storico sulla Motor Valley, interviste al Presidente e Ad del Formula One Group Stefano Domenicali, al team principal McLaren Andrea Stella, al pilota ex Scuderia AlphaTauri Yuki Tsunoda, al Direttore Pirelli Motorsport Mario Isola, al presidente di Formula Imola Gian Carlo Minardi e molto altro.