Il 'senatore' Martino Redaelli lascia la Pallamano Romagna: "Abbiamo costruito un gruppo, mi mancherà tantissimo"

Martino Redaelli non farà parte del roster della prima squadra della Pallamano Romagna nella stagione di serie A Silver 2024/2025. Termina, dunque, l’esperienza in maglia arancioblu del portiere lombardo dopo 5 stagioni agonistiche, ricche di soddisfazioni, con qualche delusione. Di certo la promozione in serie A Gold nella stagione 2021/2022 fu l’apice della sua “vita” romagnola, seppur seguita dall’amarezza della retrocessione al termine dei playout nella stagione successiva. “Senatore” dello spogliatoio, a 30 anni, lascia un buon gruppo unito, ricco di tanti giovani che nell’ultima stagione si sono inseriti perfettamente negli schemi e nelle gerarchie.

"Mi fa proprio piacere lasciare un messaggio di saluto a tutto l’ambiente della Pallamano Romagna che mi mancherà molto, di sicuro - esordisce Redaelli -. Sono andato via di casa per trasferirmi qui in Romagna come scelta di vita e, molto semplicemente, sono stato accolto in maniera stupenda da tutti: diciamo che non mi è mai mancata l’aria di casa. Quindi sicuramente ringrazio la Società perché mi ha accolto nel migliore dei modi alla mia prima esperienza fuori casa. E questo non è poco. I tifosi sono stati assolutamente fantastici e caldi, ci sono sempre stati, si sono sempre fatti sentire e sicuramente mi mancherà molto il loro apporto e il giocare per loro. Però, sicuramente la cosa che mi mancherà di più é il “gruppo spogliatoio” e penso che quest'anno, ancora di più rispetto agli altri anni, sia stato un gran bel gruppo, molto unito. E’ stato veramente bello starci dentro. Sicuramente il gruppo, lo spogliatoio, lo stare insieme, allenarsi insieme, ma anche stare insieme prima e dopo gli allenamenti e le partite, andare in trasferta. Insomma, tutto questo mi mancherà moltissimo. E non sarà proprio facile andare avanti. Anche perché ad oggi non so ancora cosa farò in futuro”.