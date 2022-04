Il Tennis Club Faenza si gioca la promozione in serie B femminile contro il Ct Cacciari Imola

Domenica 1 maggio, alle ore 9, sui campi di casa di Via Medaglie d’Oro la prima squadra femminile del Tennis Club Faenza giocherà la finale playoff regionale per la promozione in serie B2 contro il Ct Cacciari Imola. In semifinale la squadra imolese ha eliminato il Tc Sassuolo, mentre le manfrede, vincitrici del proprio girone nella prima fase, si sono qualificate direttamente a questa finale. Finora quest’anno Veronica Valgimigli (2.7), Chiara Arcangeli (2.8) ed Alessia Ercolino (2.8) hanno ottenuto quattro successi in altrettante partite e proveranno ad imporsi anche in questo derby, che in realtà non dà diritto alla promozione diretta in B2, perché la vincente della sfida Faenza-Imola dovrà affrontare anche un successivo spareggio nazionale.

"Ci aspettiamo una partita piuttosto equilibrata – anticipa il maestro Enrico Casadei, capitano delle faentine – La squadra di Imola è formata da ottimi elementi (Martina Balducci 2.6, Sofia Bardi 2.7, Silvia Manzi 2.8), noi comunque cercheremo di dare il massimo in questa sfida dal sapore un po’ particolare". In effetti va ricordato che Valgimigli è una faentina ex Cacciari tornata quest’anno a giocare nella squadra della sua città; che Arcangeli è un’imolese che da sempre gioca a Faenza; e che Balducci è una faentina in forza al Cacciari.

Per quanto riguarda invece la squadra B del Tennis Club Faenza, domenica scorsa ha perso 3-2 ad Albinea (Reggio Emilia) la gara di playout, retrocedendo in Serie D1. Vittorie per Matilde Greco in singolo e per il doppio Greco-Mamini; sconfitte in singolo per Sandy Mamini e Sofia Regina. Infine, sconfitta nel decisivo doppio di spareggio per Greco-Mamini. La giovanissima età di questa squadra (tutte sono ancora under 17) lascia comunque ben sperare per il futuro.

Serie C maschile

Niente da fare anche per la seconda squadra maschile del Tennis Club Faenza, retrocessa in Serie D1. Nello spareggio playout, la squadra del maestro Marco Poggi ha perso sui campi del Ct Cervia 4-0. Sconfitte per Lucas Geminiani, Tommaso Servadei, Leonardo Venturi e Mattia Cavina.

Serie B2 maschile

Intanto la prima squadra maschile del Tennis Club Faenza si prepara ad affrontare il campionato nazionale di Serie B2, che inizierà domenica 15 maggio, in un girone a 7 squadre, tutte emiliano romagnole. Sei le partite in programma: trasferte a San Giovanni in Persiceto, Massalombarda e Castellazzo Parma, incontri casalinghi contro Club Meridiana Modena, Tennis Modena e Ct Bologna. L’obiettivo sarà il raggiungimento di una salvezza che anche quest’anno pare difficile, attraverso la crescita dei giovani tennisti faentini. Primo incontro, come detto, domenica 15 maggio in trasferta a San Giovanni in Persiceto.