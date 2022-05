Il tiro a segno ravennate compie 160 anni: partono le iniziative per celebrare l'anniversario

Ricorre nel 2022 il centosessantesimo anniversario della fondazione del Tiro a Segno di via Trieste. Una ricorrenza che arriva in un momento di grande fervore della Sezione ravennate, sia per le positive notizie sul futuro dell’impianto sia per gli eccellenti risultati delle attività interne alla Sezione, a livello agonistico ma anche di utilizzo quotidiano.

La Sezione ha dunque deciso di celebrare il 160° con una serie di iniziative. Si parte mercoledì 11 maggio, ore 18, alla sala Buzzi via Berlinguer con un incontro con le Istituzioni sul futuro dell’impianto di via Trieste. Sabato 14 maggio nella sede del Tiro a Segno Nazionale di Ravenna (via Trieste, 180), proseguono le celebrazioni del Centosessantenario con il Trofeo Interforze che scatta alle 8. Oltre al torneo e alla partecipazione delle autorità, seguirà una visita degli spazi dell'impianto.