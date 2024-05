Il Trofeo Bandini sarà assegnato al pilota della Mercedes George Russell

Mercoledì 15 maggio torna la cerimonia del Trofeo Lorenzo Bandini, con il riconoscimento che verrà attribuito al pilota britannico George Russell della scuderia Mercedes AMG F1. La manifestazione, giunta quest'anno alla 31esima edizione, è dedicata al pilota della Ferrari, Lorenzo Bandini, scomparso durante il Gran Premio di Montecarlo nel 1967.

La cerimonia si terrà alle ore 18 presso la Rocca Veneziana di Brisighella e, oltre alla presenza del vincitore del Trofeo Bandini George Russell, saranno premiati, dalle istituzioni nazionali, dalla Motorvalley e da Terradeimotori, altri personaggi importanti del motorsport. Il programma completo sarà disponibile nei prossimi giorni.

Dal 1992 il trofeo viene assegnato, da un’apposita commissione, a una figura di spicco del mondo delle Formula 1. Russell succede a Lando Norris, che aveva ritirato il riconoscimento lo scorso dicembre a Faenza. Lorenzo Bandini è nato nella colonia italiana di Barce, in Libia, il 21 dicembre del 1935, ma poco dopo ritorna in Italia, a San Cassiano di Brisighella, paese originario del padre. Fin da piccolo si è avvicinato al mondo dei motori, fino a coronare il suo sogno, nel 1962, di un contratto con la Ferrari. Cinque anni dopo, il 10 maggio 1967, Bandini ha perso la vita in un incidente durante il Gran Premio di Monaco.