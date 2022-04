Imola, un venerdì deludente per l'Alphatauri: Tsunoda e Gasly eliminati subito nel Q1

Qualifiche decisamente amare quelle dell'Alphatauri nel gran premio di casa a Imola. Yuki Tsnuoda e Pierre Gasly non sono andati infatti oltre la 16esima e la 17esima posizione. Al mattino la monoposto faentina è stata competitiva sul bagnato, soprattutto con Tsnuoda che aveva chiuso le libere al nono posto, ma con le intermedie entrambi hanno faticato a mandarle in temperatura. Le condizioni della pista per le qualifiche erano borderline, ma nonostante questo il team di Faenza non ha avuto il ritmo atteso.

"Per questo weekend avevamo portato un aggiornamento e ci aspettavamo di essere nel gruppo centrale, invece abbiamo faticato molto - afferma il giapponese -. È un peccato non essere riusciti a massimizzare questa opportunità, ma avremo ancora delle possibilità con la Sprint di sabato e la gara di domenica. È la nostra pista di casa, abbiamo tanta esperienza qui e speriamo di poterla sfruttare al meglio per il resto del fine settimana".

"Non so cosa sia successo esattamente - dice Gasly -. La pista era asciutta nel nostro ultimo giro, ma siamo stati eliminati ugualmente, è molto deludente. Dobbiamo recuperare molte posizioni domani, perché non siamo certo nella posizione che vorremmo. Prima di tutto, dobbiamo analizzare i dati e capire cosa è successo, chiaramente avremmo potuto fare meglio. E poi speriamo di poter recuperare durante il resto del weekend”