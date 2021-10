Nuoto pinnato, incetta di medaglie agli Europei per la Blu Atlantis Avis Ravenna

Si sono svolti, nelle giornate del 16 e 17 ottobre a Lignano Sabbiadoro (UD) i Campionati Europei Master di Nuoto Pinnato. Gli 11 atleti in gara della Blu Atlantis Avis Ravenna non hanno mostrato pietà per nessuno e hanno fatto la parte del leone, dominando le classifiche con 19 ori, 15 argenti e 11 bronzi, 10 record del mondo, 3 record europei e 1 record italiano.

Nell’Olimpo delle medaglie individuali i due fuoriclasse Marta Gianola, categoria M45, Oro nei 50 monopinna (ER), 400 monopinna (WR), 800 monopinna (WR), 50 apnea (ER), 200 monopinna (WR), 100 monopinna (ER) e Antonio Vistoli, categoria M50, Oro nei 400 pinne (WR), 200 monopinna (WR), 800 monopinna (WR), 400 monopinna (WR), 100 pinne (WR), 200 pinne (WR), 50 pinne e Bronzo nei 100 monopinna. Il lungo elenco di podi prosegue con Giammaria Fiorentini, categoria M65, Oro nei 400 pinne (WR), 100 monopinna, 200 pinne, Argento nei 400 e 800 monopinna; Gualtiero Benini, categoria M75, si aggiudica un Oro nei 200 pinne e tre argenti nei 50, 100 e 400 pinne; Davide Fiorini categoria M45 è Argento nei 100 monopinna e Bronzo nei 200, 400 e 800 monopinna; Sarah Benelli categoria M50 è Argento nei 50 monopinna e 100 pinne, Bronzo nei 50, 200 e 400 pinne; Federica Proia categoria M30 è Argento nei 200 pinne (IR) e nei 400 pinne, Bronzo nei 50 e 100 pinne; Massimiliano Crivellari categoria M60 è Argento nei 50 pinne e Bronzo nei 400 pinne; Giada Cordone categoria M35 è Argento nei 50 apnea e nei 200 pinne; Carlo Fiorentini categoria M50 è infine argento negli 800 monopinna.

Non paghi del numero di medaglie individuali, gli atleti della Blu Atlantis Avis Ravenna hanno “messo in carrello” anche le staffette: Oro per la 4x100 monopinna R180 (Vistoli, Fiorentini C, Gianola M, Fiorini) e per la 4x100 multi R140 (Vistoli, Proia, Gianola M, Fiorini); Argento per la 4x50 pinne R140 (Vistoli, Proia, Gianola M, Fiorini); Bronzo per la 4x100 multi R180 (Crivellari, Benelli, Cordone, Fiorentini C). A fine manifestazione, stanchi ma sempre affamati di gloria, gli atleti hanno voluto ringraziare i tecnici per la preparazione, i compagni di squadra non presenti per il supporto davanti alla diretta streaming e gli sponsor della società.