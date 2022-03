Ippica, al via la 48esima stagione agonistica de "Le Siepi"

Anche quest’anno Le Siepi si sono preparate a dovere per ospitare i grandi eventi che fino all’autunno vedranno il circolo cervese al centro del panorama equestre nazionale e non solo. La straordinaria remise en forme ha visto la messa in opera nei campi gara di un terreno in sabbia ideale per il benessere dei cavalli, che, anche in caso di maltempo e piogge prolungate, potranno gareggiare senza attese e nella massima sicurezza. La stessa attenzione naturalmente è stata dedicata ai campi prova.

Mentre la sempre più iconica ellissi delle Siepi, tra i pochissimi campi in erba presenti in Italia, come sempre sarà una tappa irrinunciabile per preparare i cavalli al fondo ‘green’ di Piazza di Siena.

Nel frattempo, è tutto pronto per accogliere il primo concorso di salto ostacoli a ‘cinque stelle’ in programma quest’anno. Tra i concorrenti eccellenti che hanno confermato la loro partecipazione figurano Mirco e Giacomo Casadei, che sicuramente ce la metteranno tutta per aggiudicarsi il Gran Premio di domenica, gara clou della manifestazione.

Le competizioni si svolgeranno da venerdì 4 a domenica 6 marzo e i cavalieri potranno contare sull’esperienza degli chef de piste Giorgio Bernardi e Pierfrancesco Bazzocchi, che disegneranno tutti i percorsi. Mentre il direttore di campo dei Campionati Italiani e degli altri appuntamenti clou della stagione sarà, come per le passate edizioni, il celeberrimo Uliano Vezzani.

A proposito di grandi eventi, sono già state decise le date dell’Adriatic Tour, il circuito formato da due concorsi ippici internazionali di salto ostacoli di altissimo livello che nei primi due week end di agosto porteranno a Milano Marittima e dintorni presenze da tutta Europa. Mentre, poco prima, e precisamente dal 21 al 24 luglio, Le Siepi ospiteranno il Campionato italiano Brevetti, Istruttori e Ambassador, altro appuntamento da non mancare!

L’ingresso al centro è libero, per orari e classifiche si può consultare il sito: www.lesiepicervia.it