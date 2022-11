Judo, ai Campionati nazionali tante medaglie per il Kaishi Judo Romagna

Durante il weekend si sono tenuti a Roncadelle (BS) i Campionati Nazionali di Judo del Centro Sportivo Italiano. L'ASD Kaishi Judo Romagna, che si allena a Ravenna in via Marconi 11, grazie alle buone prestazioni di diversi suoi atleti si è distinta conquistando diversi podi. Si è aggiudicato il titolo di Campione Nazionale CSI Hamri Mohamed Fedi aggiudicandosi la medaglia d'oro nella categoria Esordienti B -55 kg, Ilaria Ceradini e Francesca Bertin sono salite meritevolmente sul secondo gradino del podio guadagnandosi la medaglia d'argento rispettivamente per la categoria +70 e -70 kg della categoria Cadetti, Alazim Ali nella categoria Cadetti -73 kg si è aggiudicato la medaglia di bronzo, Hamza El Bouazzaoui e Victoria Pyzh, alla loro prima esperienza, sono saliti sul terzo gradino del podio indossando la medaglia di bronzo. Meritevoli anche se meno fortunate le prestazioni di Jacopo Franchi e Amedeo Romano. Oltre 300 le cinture in gara ai Campionati Nazionali.