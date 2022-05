Judo disabili, ottimi risultati per la squadra ravennate

Il weekend scorso si è disputato il Trofeo Interregionale di judo disabili a Padova. La societa’ Ravennate ,asd Centro Sport Terapia Judo Ravenna, ha gareggiato con ben 4 atleti, Davide Barboni (1° CLASS) kg.66, Mirko Brighi (1° CLASS.) kg.81, Raul Cornea (1° CLASS.) kg.73 per la categoria agonisti. Mentre Patrick Kalamoniak (1° CLASS.) kg. 73 per la categoria promozionale. Il risultato e’ stato fantastico , tutti gli atleti sono saliti sul gradino piu’ alto del podio portando la societa’ Ravennate a classificarsi al primo posto tra tutte le societa’ italiane. Il coach Paola Baroncelli e’ rimasta soddisfatta del risultato raggiunto, pronta per la prossima gara.