Judo, due ravennati trionfano agli Europei per atleti con la sindrome di Down

Nel weekend del 9-10 ottobre a Ferrara si sono disputati i Campionati Europei di judo (Euro Trigames) per atleti con la sindrome di Down. La società Centro Sport Terapia Judo Ravenna, con gli atleti Danilo Brunetto (categoria 73kg) e Mirko Brighi (81 Kg), sono finiti sul gradino più alto del podio portandosi a casa un ottimo risultato. Accompagnati dalla cintura nera 3° dan Paola Baroncelli, che li allena da anni presso la palestra Tiziana Berti con sede al palazzetto Andrea Costa. Le parole dell'allenatrice: "Sono molto soddisfatta degli atleti considerando i pochi allenamenti svolti per via del covid".