Judo, i giovanissimi del team Romagna campioni al Memorial “Amici di Sauro”

Sabato 21 Maggio cm presso il Centro Tecnico Regionale Fijlkam, della cittadina emiliana di Castelmaggiore , si è svolto il memorial “Amici di Sauro”; manifestazione di judo, riservata ai bambini,fancilli e ragazzi ed ha visto la partecipazione di oltre duecento atleti provenienti da numerosissime Società della regione Emilia Romagna e anche di altre regioni .

La manifestazione è stata organizzata per ricordare Sauro arbitro sia regionale che nazionale fondatore del Judo Club di Faenza che è stato oltre ad un buon insegnante tecnico anche un maestro di vita per i suoi allievi ai quali ha trasmesso la passione e la disciplina per questo sport.

Gli atleti appartenenti alla primavera del team romagna sempre in evidenza, seguiti in gara dai Tecnici M° Paolo Berretti ,Danilo Naldi e Sergio Tarabusi . Sicuramente positiva la prova dei giovani judoka che hanno dato spettacolo sui tatami allestiti per l’occasione conquistando molti primi posti e la società è salita sul gradino più alto aggiudicandosi così il Trofeo.