Judo, per il team Romagna oro e argento al campionato nazionale Csen

Nel weekend appena trascorso il PalaGolgo di Follinica, ha ospitato l'evento più importante dell'anno per le arti marziali dello Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale), uno dei maggiori enti di promozione sportiva a livello nazionale. Sabato oltre 300 atleti delle categorie esordienti A e B provenienti da tutta Italia, si sono confrontati sul tatami alla presenza di numerose autorità sportive e rappresentanti delle istituzioni locali. Nel dare il benvenuto al popolo del judo italiano il Presidente del settore Judo Franco Penna ha sottolineato l'importanza che i grandi eventi sportivi soprattutto perché lo sport contribuisce a portare in città un turismo sano.

Il Team Romagna Judo era presente con Giulia Dollaku esordiente A e Riccardo Casella esordiente B. Medaglia d’Oro per Giulia Dollaku che ha vinto tutti gli incontri per Ippon ( punteggio più alto per chi non conosce il judo )ed ha conquistato il titolo Nazionale Csen. Medaglia D’Argento per Riccardo Casella, arrivando a disputare l’incontro di finale vincendo ben quattro incontri per Ippon.

Il Team Romagna Judo sabato prossimo organizza una manifestazione giovanile denominata "28/29 Trofeo Città di Lugo", che si svolgerà al Pala Lumagni.

Il Team Romagna Judo svolge la sua attività a Lugo nella palestra Ec Enal via Emadi 20 il Lunedì-mercoledì-venerdì dalle 16.45 corso bambini, dalle 18 corso ragazzi e dalle 19.30 adulti. A breve inizierà un corso di difesa personale. A Castel Bolognese Palazzetto dello Sport (via Donati), il lunedi-marterdi – giovedì dalle 18 corso bambini e dalle 19.15 corso ragazzi.