Karate, a Ponzano Veneto ottimi risultati per i ragazzi dello Shinkan Ravenna

Grande risultati nella gara internazionale di Karate Hearth Cup a Ponzano Veneto per la squadra dei piccoli agonisti dello Shinkan Ravenna tenutasi nel week end 31 Aprile e 1 Maggio. Il sabato, dedicato anche ai più giovani con più di 700 atleti, ha visto competere tanti ragazzi per tutto il giorno magistralmente organizzati dal Renbukan di Treviso a cui vanno tutti i meriti di una meravigliosa giornata di sport come purtroppo da troppo tempo non eravamo più abituati.

Sette ragazzi hanno mostrato il loro valore ma soprattutto il loro impegno in un anno difficile come questo tra pandemia e limitazioni portando a casa tante medaglie.

Nella specialità Kata sono saliti sul podio: ORO per Dimaggio Manuela e Massa Noemi, ARGENTO per Monferini Andrea e Bandini Giulia, e un meritato BRONZO per Savini Linda.

Una menzione di onore a Dimaggio e Monferini che si sono aggiudicati anche un meritato 3°posto anche nella specialità kata open wtk.



L’ondata di eventi per far ripartire le competizioni non si ferma e terrà impegnati i ragazzi tutto il mese di maggio spiega il loro Maestro Davide Monferini, tra campionati regionali, trofeo primavera e i nazionali Usacli a Pesaro... speriamo di rivederli tutti nuovamente sul podio, ma sopratutto di vederli ancora sorridere mentre la passione e lo sport li illumina di energia.