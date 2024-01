Karate, due le finali perse ed una vinta per il Fight Club

Si è conclusa domenica la due giorni dedicata al Karate di alto livello, con l’open internazionale di San Marino giunto ormai alla sua 15ª edizione. Oltre 600 gli atleti provenienti da tutta la penisola.

Il Fight Club si presenta in questa kermesse con sei atleti di diverse categorie. Due le finali perse ed una vinta. Nella giornata di sabato, dopo un buon inizio, perde la finale per la medaglia d’oro Federica Godi nella categoria, 68 kg femminili (atleta tesserata presso l’Efeso Karate team di Bologna). L’atleta e studentessa universitaria della facoltà dei beni culturali del dipartimento di Ravenna, viene seguita da oltre un anno dal coach ravennate Vito Durante.

Nella categoria Cadetti -70 kg Andrea Nasso perde per giudizio arbitrale. Una finale avvincente finita allo scadere sul tre a tre chiudendo la gara al quinto posto assoluto. In giornata no, Lorenzo Gelosi nella categoria -42 kg. Dominica hanno gareggiato le categorie under 14, tre gli atleti esordienti del Fight Club: Thiago Fragorzi, Christian Falcone ed Alexander Cirstea ,tutti classe 2011.

Alexander , dopo il passo falso nel primo match che lo ha visto sconfitto con l’atleta umbro dell asd Foligno Karate, ripescato ricomincia la sua gara, supera brillantemente il primo turno dei ripescaggi ed approda in finale per la medaglia di bronzo che se la aggiudica a giudizio arbitrale. Questa competizione apre le porte alla nuova stagione sportiva che vedrà nei prossimi mesi impegnati tutti i ragazzi nelle qualifiche per i campionati italiani di categoria.