Karate, Giovanni Fabbri festeggia ben 40 anni di pratica

Per celebrare i quarant’anni di pratica del Karate Giovanni Fabbri, maestro 6 Dan, ravennate Doc che nel 2010 ha aperto la sua Associazione Sportiva Dilettantistica a Ravenna con il nome di Butoku ha voluto invitare i suoi storici atleti per uno stage dedicato ai primi 5 Kata dello stile Shotokan, detti Heian (mente pacifica, quella del karateka che, padroneggiando le cinque forme di base, è sicuro delle sue capacità di difesa).

Tantissimi i fedelissimi, oltre trenta le cinture nere presenti che hanno voluto riabbracciarlo e festeggiare con lui questo prezioso traguardo al Fight Club di Ravenna, diventato ormai punto di riferimento in città per il Karate e per gli sport da combattimento, diretto dal IT Federale Vito Durante, laureato in scienze motorie e medaglia di bronzo al valore atletico Coni, con un palmares importante di podi nazionali e internazionali alle spalle.

“Ringrazio il maestro Giovanni che, con il suo amore e la sua passione, ci riporta alle antiche tradizioni del Karate Do - dice il Direttore Tecnico del Fight Club - è di fondamentale importanza creare un collegamento tra passato e presente, tra giovani atleti e marzialisti di domani, perché dopo la pratica agonista (primo passaggio tra adolescenza ed il diventare adulti) si inizia a praticare e conoscere l’importanza che quest’arte ci insegna. Una affascinante disciplina orientale che trova insita in essa principi come rispetto, onestà, onore, lealtà e dovere, per citarne qualcuno, tutti valori che dettano una linea ben precisa sul che tipo di uomini o donne si e scelti di essere domani".

Continua il percorso culturale con uno prossimo stage in programma entro la fine di quest’anno 2023. Dedicato al Kanku Dai (Grande visione del cielo) uno dei kata più lunghi con 65 movimenti e più di 110 tecniche, ha l’obiettivo di neutralizzare gli attacchi portati da quattro o otto direzioni.