Karate, il Fight Club di Ravenna trionfa al torneo di San Marino

Domenica l’associazione sportiva Fight Club di Ravenna si è classificata prima nel medagliere, su 27 società partecipanti da tutta la penisola, al II San Marino International Open Karate for Kids “Memorial Riccado Salvatori”, con ottime prestazioni degli atleti in gara (da classe 2011 a classe 2015) nel kumite (Combattimento a contatto controllato) e nel kata (forme) e nei percorsi destrutturati e gioco tecnico del palloncino per i più piccoli classe (2019 fino a 2016). Si tratta del primo successo per l’associazione con sede in via Cavina a Ravenna, che ormai da anni è punto di riferimento per le arti marziali. Proprio lo scorso 12 dicembre sono stati premiati, in occasione di Sport Valore Comune, gli atleti Bartolomeo Perini, Adam Schlossberg, David Cirstea, Paolo Stella e Vito Durante.

Nella stessa giornata di domenica, presso il palazzetto dello Sport di Concordia (MO), davanti alla Commissione regionale per Esami di Dan, presieduta dal Presidente di Settore Maestro Mariani Maurizio, i karateka Andrea, Tommaso e James hanno conseguito la tanto ambita cintura nera 1° Dan federale. Un traguardo che corona così un ciclo iniziato in età pre scolare e che apre per gli atleti ravennati nuovi orizzonti di crescita nel karate sotto il profilo sia tecnico che personale.

Per il settore Arti Marziali Miste, si è svolto lo sparring day nella mattinata di sabato 16 presso la Shoot Team Academy di Modena. I porta colori bizantini Bartolomeo, Giacomo, Mattia e Andrea, accompagnati dal Tecnico Erik Fellini, si sono confrontati con atleti del circuito cage warriors e di altre federazioni. “È stata un’ importante occasione per i miei ragazzi, stiamo costruendo e pianificando passo dopo passo la stagione in vista degli importanti appuntamenti che ci saranno nel primo semestre del nuovo anno”, le parole del tecnico che proprio da quest’anno è entrato a far parte dei quadri tecnici del Fight Club. Prossimo appuntamento in programma per il 14 gennaio presso il Pala De Andre con il torneo cittadino “Adrenalina“, il primo organizzato a Ravenna dove si sfideranno atleti di Arti Marziali Miste e Brasilian Jiu Jitsu.

Il 19 dicembre, in occasione della festa di Natale del Fight Club, si chiuderà la raccolta di beneficenza Charity Fight, che donerà fondi per la realizzazione di un giardino terapeutico per i malati di Alzheimer ospiti presso La Rosa dei Venti di Ravenna. Dopo la pausa natalizia, gli atleti e tecnici saranno pronti a tornare sul tatami in preparazione per i prossimi eventi in programma, tra cui il 23mo Seminario Sport a Scuola EuroCamp Cesenatico, la seconda edizione del torneo All Valley Karate Cup e i Fight Games dedicati ai più piccoli.