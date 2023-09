L’AeroClub ospita i Campionati Internazionali Fai di Paracadutismo di Stile e Precisione

Dall' 1 al 7 ottobre, nell’Aero Club Pull Out Ravenna, si terrà il 15esimo Mondiale FAI di Paracadutismo di Stile e Precisione. Oltre 120 atleti, donne e uomini provenienti da 19 nazioni, saranno ospitati dallo Skydive Pull Out Ravenna, scuola di paracadutismo presso l’Aeroporto La Spreta, che è stata selezionata dalla FAI – Fédération Aéronautique Internationale – per l’organizzazione e gestione della quindicesima edizione della World Cup.

In contemporanea si svolgeranno i campionati europei di Stile e Precisione, ossia il settimo Campionato Junior e il decimo Campionato di Stile e Precisione 2023, le due più antiche discipline del paracadutismo sportivo. Manifestazioni che sono aperte al pubblico di tutte le età, che potrà accedere gratuitamente. L’evento è promosso in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune.

“Ravenna – afferma l’assessore allo Sport Giacomo Costantini – si caratterizza sempre di più quale sede eletta per lo svolgimento di gare di livello nazionale e internazionale in diverse discipline. I mondiali di paracadutismo di stile e precisione sono una ulteriore opportunità offerta al nostro territorio per far apprezzare la nostra accoglienza turistica e far conoscere un impianto dedicato come La Spreta, che è in grado di ospitare eventi sportivi di rilievo, grazie al lavoro e alle competenze dell'aeroclub Pull Out”.

Le squadre partecipanti sono 19: Cina, Francia, Germania, Repubblica ceca, Libia, Lituania, Gran Bretagna, Canada, Romania, Ungheria, Serbia, Slovacchia, Austria, Svizzera, Portogallo, Polonia, Svezia, Qatar e Italia. Gli atleti partecipanti sono 124.

Le gare si svolgeranno nelle giornate dal 2 al 7 ottobre e diverse sono le categorie che partecipano:

- FAI World Cup 2023, femminile e maschile con:

Precisione/Stile in atterraggio individuale

Precisione in atterraggio del Team

Overall Nazionale del Team

- Campionato Europeo 2023:

Precisione in Atterraggio Individuale

Stile Individuale

Overall Nazionale dei Team

Precisione in Atterraggio del Team

- Campionato Individuale Junior:

Precisione in Atterraggio Individuale

Stile Individuale

Overall

Gli atleti con entusiasmo e tanta adrenalina si esibiranno nel suggestivo contesto dello Skydive Pull Out Ravenna, centro con 35 anni di attività e, più volte l’anno, sede di eventi nazionali e internazionali, proprio grazie alla felice e suggestiva posizione tra pianura e mare, ma soprattutto per la grande passione, accurata esperienza, preparazione e attenzione alla sicurezza, che caratterizzano il team della scuola.