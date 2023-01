L'AlphaTauri scalda i motori in vista della nuova stagione: primi chilometri del 2023 a Imola

L'asfalto bagnato dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola ha accolto martedì la prima delle tre giornate di test della scuderia Alphatauri in vista della stagione 2023 di Formula Uno. Il team di Faenza ha rotto il ghiaccio, scendendo in pista con la monoposto del 2021 al volante della quale si alterneranno Yuki Tsunoda e Nyck De Vries. Nella mattinata di martedì è stato impegnato il pilota giapponese, che ha girato con gomme rain non rappresentative delle specifiche 2023.

Il team sarà impegnato in pista fino a giovedì, un'attività di rodaggio delle operazioni in pista, dopo l'ultima gara disputata ad Abu Dhabi. Successivamente si terrà presentazione della livrea della AT04, in programma l’11 febbraio a New York. Il filming day con la nuova monoposto dovrebbe tenersi il 14 febbraio a Misano Adriatico.

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato con un tweet l'omologazione del telaio della AT04 per scendere in pista: la monoposto disegnata Jody Egginton ha quindi superato le prove di crash previste dalla Fia. L'obiettivo sarà quello di ricollocarsi nelle posizioni di centro gruppo: nel 2023 l'AlphaTauri vorrà riscattare il nono posto nel mondiale Costruttori, chiudendo davanti alla sola Williams.