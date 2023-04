L'Atletica 85 Faenza sorride con i successi di Gloria Venturelli e Rita Gabellini. Primato di società per Stefania Di Cuonzo

Festa della Liberazione ricca di gare per gli atleti dell'Atletica 85 Faenza. Riguardo alle gare su strada a San Lazzaro sulla distanza di 10,5k chilometri Gloria Venturelli ha vinto in 41'14", nonostante la tanta salita presente sul percorso. Alla 50 Chilometri di Romagna invece grande risultato Rita Gabellini che tra le SF65 ha vinto il titolo italiano, segnando addirittura il record italiano di categoria.

Gare su pista

A Modena si è disputato lo storico "Trofeo della Liberazione", che ha visto la partecipazione di oltre mille atleti provenienti da varie regioni. La giornata festiva è stata condizionata dalla variabilità atmosferica, che hanno di fatto inciso sul rendimento degli atleti impegnati nelle gare di velocità e ostacoli. La società manfreda ha schierato quindici atleti-gara. Ottimo risultato per Stefania Di Cuonzo sui 100hs donne, che ha siglato il record sociale in 15"21 con +1,7 di vento. Nella stessa disciplina brave anche Sofia Tarozzi tra le allieve con 16”16 ed Elena Forghieri e Aurora Bacchini che, malgrado il vento, hanno concluso in 17"55 e 18"06.

Nel lancio del martello da 4 chili Sara Stellato è arrivata alla misura di 38,01 metri. Francesca Amadori ha gareggiato nei 100m e nei 400m, concludendo con i crono di 13"10 e 1'00"93. Sempre nei 400 metri Maristella Servadei e Serena Cimatti, alla loro prima esperienza, hanno fermato il cronometro sul tempo di 1'05"30 e 1'12"27. Sulla stessa distanza di gara Simone Iannettone, anche per lui esordio nelle gare su pista, ha chiuso in 1'00"62.

In tarda serata si sono disputati i 1500 metri, condizionati da un sensibile abbassamento termico dopo un passaggio temporalesco. Il ritardo di 30 minuti ha condizionato le prestazioni degli alteti: gli Allievi classe 2007, primo anno tra gli Assoluti, Pietro Nicolini ed Edoardo Carapia, hanno chiuso in 4'46"46 e 4'52"11. Tra le donne, nella batteria coi migliori accrediti, ma partita un po’ lenta, buon quarto posto di Fiorenza Pierli che ha chiuso in 4'45"72. In gara anche la talentuosa Catia Solaroli, ai blocchi di partenza nonostante una notte di lavoro con sveglia alle 3.30. Stanchezza e fredda si sono fatte sentire sulle gambe della faentina, che ha comunque spinto fino ad ottenere un buon 5'01"56.