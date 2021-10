L’Atletica 85 rosa si mette in mostra nelle staffette regionali

Nell’anno che vale da solo diverse pagine di storia dell’atletica italiana, belle soddisfazioni sono arrivate anche dalle staffette e proprio nella disciplina di gruppo della pista si sono cimentati i giovani di Atletica 85 Faenza Bcc nel weekend appena trascorso. Nella pista Bolognese gremita di atleti delle categorie Ragazzi e Cadetti da tutta la Regione, i bianco-azzurri si sono fatti valere riportando diversi risultati di rilievo.

Per quanto riguarda i Ragazzi A85 si è presentata con 6 staffette, due maschili 4x100, tre femminili 4x100 e una maschile 3x800. Tra queste segnaliamo in particolare la 4x100 femminile di con Anna Reali, Matilde Argnani, Matilde Berdondini e Giorgia Battilani che si è aggiudicata il 5° posto. sicuramente erano un bel gruppo e tutti molto carichi e positivi. Hanno corso molto bene anche le cadette della 3x1000 con intertempi vicini ai rispettivi personali e chiudendo in 10’38’’51. Dulcis in fundo, A85 è arrivata terza nella classifica di società femminile combinata ragazze e cadette.