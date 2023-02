L’Edera Boxing Gym Ravenna al torneo di Reggio Emilia con 6 pugili al debutto sul ring

Dopo le due medaglie d'oro vinte nell'anno 2022 nel torneo di Reggio Emilia, quest'anno sono otto i pugili dell'Edera Boxing Gym Ravenna che gareggeranno al medesimo torneo, che si terrà da venerdì 17 fino domenica 19 febbraio. La squadra capitanata dal maestro Dinaro Gesualdo e dai due tecnici Gramentieri Giacomo e Baraldo Alvaro, è composta da sei giovanissimi debuttanti con età compresa tra i 14 e 17 anni, Andrei Popa, Vaccarella Riccardo, Christian Barbadoro, Matteo Sangiorgi, Zaccaria Filadi, Marco Varriale; e dai due ormai esperti Alan Memishaj -vincitore del torneo Nazionale Alberto Mura del 2021- e Gualdi Giacomo, con 26 combattimenti all’attivo svolti in soli 3 anni. L'Edera Boxing Gym di Ravenna ha costruito una bella squadra di giovani atleti, portando a casa nel 2022 una media di 5 combattimenti al mese per 11 pugili e un titolo italiano. Attualmente i pugili pronti per i combattimenti sono 20 di cui 9 pronti a debuttare nei prossimi mesi.