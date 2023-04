L’emozione unica di correre sui calanchi: torna il Krash trail del 1 maggio

Torna il 1 maggio e quindi il Krash Trail. E’ ormai tradizione per tanti appassionati della corsa offroad vivere la giornata della Festa del Lavoro in maniera diversa e per la settima volta nella storia si tornerà a correre sui calanchi. Un’esperienza unica, sorprendente ogni volta, anche solo guardando il terreno calpestato dalle scarpette, scoprendo addirittura piccoli fossili di conchiglie e piccoli pesci, resti del passato preistorico del territorio quand’era ancora sotto le acque del mare.

Il campo sportivo di Errano a Faenza sarà il luogo di ritrovo e di partenza per la gara che offrirà un vasto campionario di percorsi adatti a ogni tipo di trailer. Si va infatti dal tracciato lungo di 33 chilometri per 1.600 metri di dislivello a quello medio di 18 chilometri per 800 metri. E’ previsto anche lo Sprint Trail, 10 km per 300 metri senza dimenticare tutte le prove non competitive, dall’ecowalking di 10 km al Dog walk di 3 e alla prova per bambini di 2 km. La gara, valida quale Campionato Territoriale Uisp, è aperta a tutti e nei propositi degli organizzatori deve essere anche uno spunto per vivere una giornata in famiglia all’aria aperta.

Tra i servizi a disposizione sarà presente anche un apposito “kindergarten” che ospiterà i bambini in attesa che i genitori finiscano la loro gara. Tante poi saranno le attività proposte presso il villaggio sportivo che oltre agli stand di materiale tecnico garantirà anche il ritrovo gastronomico dove non mancherà la spillatura di birra.