L’Historic Minardi Day celebra il mito del motorsport: entusiasmo all’autodromo di Imola

Il caldo da bollino “arancione” non ha fermato gli appassionati del motorsport, che sabato hanno letteralmente invaso l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per la prima giornata della settima edizione dell’Historic Minardi Day. In migliaia hanno affollato il paddock, respirando l’aria dei motori old style. Le temperature che hanno sfiorato i 40 gradi, con l’asfalto bollente, non ha intimorito gli appassionati, italiani e stranieri, arrivati sin dal mattino all’impianto del Santerno. Tante anche le famiglie, giovani e anziani desiderosi di ascoltare la musica dei vecchi motori aspirati o dieci cilindri di Formula Uno. Un’occasione per incontrare personaggi che hanno scritto pagine importanti del motorsport mondiale e che da sempre sono legati al mondo Minardi, non facendo mancare la loro presenza all’Historic Minardi Day: gli Ingegneri Aldo Costa, Gabriele Tredozi, Alister Yoong (figlio di Alex Yoong e oggi protagonista del Campionato Italiano GT), Angelo Ancherani, Arturio Merzario, Benito Battilani, Beppe Gabbiani, Bruno Giacomelli, Carlo Facetti, Emanuele Pirro, Fabio Babini, Francesco Bergami, Gabriele Lancieri, Gianni Giudici, Gianni Morbidelli, Giorgio Francia, Giovanna Amati, Giovanni Lavaggi, Marco Apicella, Massimo Ciccozzi, Miguel Angel Guerra, Niccolò Piancastelli, Paolo Delle Piane, Riccardo Patrese, Roberto Farneti, Roberto Ravaglia, Sergio Campana, Siegfried Stohr, Thierry Boutsen e Thomas Biagi. Tra i protagonisti anche il noto disegnatore e vignettista “Matitaccia” Giorgio Serra, Davide Cassani, attuale Presidente Apt Servizi ed ex Commissario tecnico Nazionale ciclismo.