La 100 km del Passatore pronta a partire: oltre 3300 iscritti alla Firenze-Faenza

Ormai è pronta a scattare la 100 km del Passatore, l’ultramaratona torna, dopo due anni di stop forzato dalla pandemia Covid-19, al tradizionale percorso che collega Firenze a Faenza. La 48esima edizione della 100 km del Passatore è stata presentata lunedì a Faenza dalle 18,30 nella Galleria Comunale d’arte nel Voltone della Molinella.

A meno di una settimana dalla partenza, prevista per sabato 21 maggio alle 15 da Piazza del Duomo a Firenze, risultano oltre 3300 iscritti. Un risultato che premia l’organizzazione dopo due difficili anni e in seguito alla recente scomparsa del compianto Pietro Crementi. Tra gli iscritti si contano oltre 500 donne, un migliaio di esordienti, circa 400 emiliano romagnoli (di cui oltre 130 faentini), 420 toscani (dei quali oltre 185 fiorentini) e 43 atleti provenienti da 26 nazioni straniere. Sarà presente il recordman “re” Giorgio Calcaterra e, contrariamente a quanto precedentemente comunicato, vedremo anche il vincitore dell’edizione 2019 Marco Menegardi ai nastri di partenza.

Tra i runner più agguerriti troviamo il trentino Silvano Beatrici (5° al Passatore 2014 e 4° nel 2019), il rocchigiano Matteo Lucchese (1° alla Ultramaratona della Pace sul Lamone 2020, 1° alla 100 km di Seregno 2018, 2° alla 50 km di Romagna 2018 e due volte vincitore della Pistoia-Abetone Ultra-marathon), il romano Carlos Alberto Federico (vincitore della 50 km del Centro Italia 2019), il folignate Matteo Zucchini (fresco vincitore della 100 km delle Alpi) e il torinese Silvio Bertone (alla 6^ Cento in carriera e 2 volte vincitore della Les 100 km Entre Terre et Mer).

In ambito faentino, sugli scudi troviamo Massimo Ciani (5 Cento consecutive dal 2015 al 2019), Christian Reali, Alessio Grillini (4 partecipazioni al Passatore), Martino Angelo Marzari (2° alla Terre di Siena Ultramarathon 2020), Luigi Pecora (4 Cento consecutive dal 2016 al 2019, 1° alla BI-Ultra 12h nonché specialista nelle gare 6 ore), In ambito romagnolo i brisighellesi Alessandro Benerecetti (terza Firenze-Faenza per lui) e Gloria Argnani , il solarolese Stefano Farina (1° alla 6 ore della Birra 2018 e 2° l’anno dopo) e il forlivese Sandro Valbonesi. Tra gli atleti stranieri maggiormente quotati i capoverdiani Oliveira Jailson Manuel Duarte e Nataniel De Jesus Semedo Moreira, lo statunitense Noah Grynberg oltre all’inglese Lee Grantham. In campo femminile tra le atlete maggiormente competitive troviamo la bolognese Maria Rosa Costa, la romana Eleonora Rachele Corradini, la ceca Lenka Horakova e la francese Christine Kinsella.