La boxe ravennate si veste d'azzurro: Gessica Ghini convocata in Nazionale

Dopo aver vinto i Campionati Italiani under 22, lunedì mattina è arrivata la convocazione dalla Federazione Pugilistica Italiana dove viene invitata Gessica Ghini a presentarsi dal 17 al 21 luglio ad Assisi per lo stage con la Nazionale Italiana in cui indosserà la maglia azzurra. Una bellissima notizia per lei e per il suo Maestro Dinaro Gesualdo. Gessica sta dando tanto alla boxe femminile in Emilia Romagna e siamo sicuri che farà parlare ancora molto di sè.