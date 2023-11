La faentina Catia Solaroli sul podio femminile della Corsa dei Becchi: “Risultato che dà autostima”

Ritorno sul podio per la portacolori dell’Atletica 85 Faenza Catia Solaroli. La 26enne è giunta al terzo posto alla dodicesima edizione della Corsa dei Becchi, che si è disputata martedì sera a Solarolo. Solaroli è giunta ad appena 40 secondi dalla vincitrice, Nadiya Chubak (Gpa Lughesina) che ha completato i 4,6 chilometri in 16’31”, precedendo di 28 secondi Giorgia Bandini (Avis Castel San Pietro). “Mi sono presentata alla gara con un massimo di tre allenamenti alla settimana e la condizione non era di quelle migliori”, dirà la 26enne a fine gara. Nonostante il corto chilometraggio, le insidie erano dietro l’angolo, con curve ed un tratto in pendenza a scremare il gruppo. E poi c’era un lieve vento frizzante a penalizzare il rendimento degli atleti. Solaroli racconta la sua strategia: “Non ho imposto un ritmo frenetico perché temevo di avere un calo sul finale, quindi ho cercato di gestirmi”. Alla fine è arrivato un podio che “fa acquistare autostima, dato che è arrivato con pochi allenamenti alle spalle”. La faentina dà seguito al buon risultato di Cotignola, dove il 22 ottobre era giunta terza nella categoria DA e quarta assoluta con un 41'10" che non l’aveva soddisfatta. La portacolori dell’Atletica 85 Faenza mette nel mirino un’altra 10 chilometri, quella di Granarolo, in programma sabato prossimo. Ma solo all’ultimo deciderà se sarà al via.