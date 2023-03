La Lugo Run 'corre' in memoria di Baracca: disegnata una medaglia in onore dell'asso dei cieli

Mentre cresce l'attesa per la messa in onda sulla Rai de “I Cacciatori del cielo”, film dedicato a Francesco Baracca per la regia di Mario Vitale, con Giuseppe Fiorello nei panni del famoso asso lughese, viene presentata la medaglia che sarà consegnata al collo dei finisher che domenica 7 maggio prenderanno parte alla Lugo Run 21K, la mezza maratona che quest’anno sarà valida anche come Campionato Regionale Uisp Emilia-Romagna. Una medaglia che è stata disegnata proprio in onore di Francesco Baracca, denominata “Asso dei cieli” dall'artista Leonardo Pagni.

Già nell'edizione 2022 a Lugo i runner hanno ricevuto all’arrivo un'autentica opera d'arte, la riproduzione della facciata del quadriportico del Pavaglione, luogo di partenza della manifestazione. Una medaglia denominata "Le colonne della vittoria" disegnata sempre da Pagni, diplomato all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, impegnato anche nel restauro di importanti opere come Il Geremia del Donatello prima di entrare nel mondo della moda. La medaglia “Asso dei cieli” per la LugoRun 2023 è la riproduzione del monumento a Francesco Baracca. Un omaggio dunque al lughese probabilmente più famoso nel mondo, ma anche all’opera in travertino e bronzo dello scultore faentino Domenico Rambelli inaugurata nel 1936. L’ala dell’immaginario aereo si staglia nel cuore di Lugo, in uno spazio che è connubio di diversi stili architettonici e altrettanto diverse epoche storiche. E tutto ciò si ritrova nella medaglia realizzata per la LugoRun in una simbolica unione fra il mondo dello sport, la società odierna, la storia, la cultura e la tradizione della città. Tutto in una medaglia pensata per essere ricordata e ricordare.