La Pallamano Romagna festeggia con i tifosi la storica promozione in A1

A circa un mese di distanza dalla fondamentale vittoria contro Lanzara, sabato 25 giugno, presso il Centro Sociale “Il Borgo Faenza”, si svolgerà la festa della promozione in Seria A1 della Pallamano Romagna. All'evento sono invitati tutti i tesserati arancioblu, tutti i tifosi, gli sponsor e gli appassionati di pallamano che vorranno partecipare alla cena insieme alla squadra, allo staff tecnico ed ai dirigenti. Sarà un momento conviviale in cui festeggiare un risultato storico e fissare un istante di compattezza della Società e di tutto il movimento che ruota attorno alla prima squadra ed al sempre più numeroso settore giovanile. Per prenotare, contattareentro martedì 21 giugno il 339.2945358.