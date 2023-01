La Pallamano Romagna si affida al tiro di Victor Alonso Garcia per trovare la salvezza

Il terzino destro spagnolo Victor Alonso Garcia ha firmato con la Pallamano Romagna che affida alla sua esperienza e (soprattutto) al suo tiro molte chance di salvezza nella massima serie nazionale. Il 32enne nativo di Gijon andrà ad arricchire il roster a disposizione di coach Domenico Tassinari che potrà, ora, contare su una rotazione di qualità maggiore in vista di un girone di ritorno e di una post-season quantomai difficoltosi.

Alonso proviene dal massimo campionato kosovaro, dove la sua squadra Besa Famgas sta da tempo dominando senza storia la Superliga e tutte le varie coppe nazionali. Il terzino vanta parecchie esperienze nel massimo campionato di casa (Pamplona, Oviedo, Valladolid, Atletico Madrid, Ademar Leon e Genil), in Romania a Bacau, in Francia a Creteil e, appunto in Kosovo al Besa Famgas con cui trionfò nella Superliga e nella Coppa kosovara nel 2021. Apice della carriera il 5° posto nella Liga spagnola con l’Ademar Leon nel 2013/14 e le successive convocazioni con la maglia rossa della Nazionale. La squadra accoglierà Victor Alonso ad inizio della prossima settimana e, probabilmente, assisterà al suo debutto domenica 22 gennaio (variazione di data confermata) alla Cavina di Imola, contro la Raimond Sassari.

Víctor Alonso spiega cosa lo ha portato a vestire i colori della Pallamano Romagna: “In tutta la mia carriera ho lottato per vincere titoli e questa volta la proposta dei romagnoli ha attirato la mia attenzione: in questo momento hanno 2 punti e devono salvarsi e per me è una bella sfida. Devo anche dire che non sono mai stato in Italia ed è un Paese che ho sempre voluto visitare”. E poi chiarisce i suoi obiettivi per la stagione: “Penso che tutti puntiamo alla stessa cosa: restare in serie A1 e a livello personale spero che le persone siano contente delle mie prestazioni”.