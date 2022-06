La pista di Baku si conferma magica per Pierre Gasly: miglior gara della stagione e 5° posto

Solida prestazione di Pierre Gasly nel Gran Premio dell'Azerbaijan. Sul tracciato che lo scorso anno lo vide sul gradino più basso del podio, il francese dell'Alphatauri ha colto un ottimo quinto posto. "E' stata una gran giornata - esclama il francese -. Arrivare tra i primi cinque è davvero un ottimo risultato, soprattutto se consideriamo com’è andato l’inizio di quest’anno. Finora non abbiamo avuto molta fortuna ed era fondamentale poter contare su un weekend pulito, che finalmente è arrivato qui a Baku. Nessun errore, un buon passo nelle prove e siamo riusciti anche a fare la nostra migliore qualifica dell’anno".

Per Gasly si tratt adel miglior piazzamento stagionale, giunto dopo un bel duello con Lewis Hamilton. "Fin dall’inizio sapevamo che sarebbe stata tosta, perché ci siamo presentati con un solo set di gomme nuove, quindi speravamo in un finale pulito - analizza il numero 10 -. Purtroppo, invece, c’è stata una seconda Virtual Safety Car che non ha giocato a nostro favore. Ho cercato di difendermi come meglio potevo, ma Lewis aveva cambiato le gomme ed era molto più veloce. Io ho cercato di gestire le mie per tutta la gara, ma a quel punto non erano più in gran forma. Alla fine, siamo stati in grado di lottare con le Mercedes e questo vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. È fantastico per la squadra aver conquistato tanti punti".

Epilogo amaro per Yuki Tsnuoda, rallentato da un problema al Drs. “Sono molto deluso - non usa troppi giri di parole il giapponese -. La gara stava andando molto bene per me fino a quel problema di affidabilità. Stavamo gestendo bene le gomme e avevamo un buon passo, quindi avremmo potuto chiudere facilmente in P6. Non ero pienamente consapevole del problema, in quanto non influiva particolarmente sulle prestazioni, per questo ero perplesso quando sono stato richiamato ai box. È un vero peccato essere rimasto a bocca asciutta, perché la squadra ha fatto un ottimo lavoro questo weekend ed eravamo stati forti in ogni sessione".