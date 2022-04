La ravennate Gessica Ghini batte per ko contro Alice Perini al “Trofeo Delle Alpi”

Grande pomeriggio di boxe a Padova per la seconda tappa del campionato interregionale femminile “Trofeo Delle Alpi”, che vede partecipi pugili provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Piemonte , Lombardia e Friuli Venezia Giulia. A rappresentare l’Emilia Romagna la giovanissima guerriera Gessica Ghini –categoria elite peso 57 chili- della società Edera Boxing Gym Ravenna, che si porta a casa il match contro Alice Perini dell’ associazione sportiva dilettantistica Cecica con un KO tecnico a 40 minuti dall'inizio della seconda ripresa. Il primo ko femminile in nome della nostra città. Alice Perini inoltre aveva un bagaglio di esperienza maggiore in quanto il suo record è di 20 match contro i 15 di Ghini. Un’altra condotta impeccabile dopo la brillante vittoria ai punti alla prima tappa contro l’ex vincitrice del medesimo campionato nel 2021. Gessica Ghini rappresenta un grandissimo orgoglio per la sua società e per il suo maestro e titolare della palestra Edera Boxing Gym Ravenna Dinaro Gesualdo.