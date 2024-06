La Roger Gracie Academy conquista il podio ai campionati italiani 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La Accademia di Brazilian Jiujitsu, Roger Gracie Academy, con i suoi atleti, Matteo Vasi e Andrea Cavalieri, conquista i gradini più alti del podio ai Campionati Italiani che si sono svolti a Firenze tra il 24 e il 26 maggio, organizzati dalla Unione Italiana JiuJitsu. Nel più importante appuntamento italiano, Matteo Vasi conquista la medaglia d'oro diventando campione italiano nella specialità di Jiujitsu No GI (senza kimono) della categoria di peso mentre Andrea Cavalieri ottiene ben tre medaglie d'argento nelle specialità NO GI della categoria di peso, NO GI assoluti e specialità GI (con kimono) della categoria di peso. Il Brazilian Jiujitsu è un'arte marziale diventata ormai nota poiché praticata da numerose celebrità e particolarmente efficace in situazioni di difesa personale e combattimento corpo a corpo. Anche denominata arte soave per via della assenza di calci e pugni, il Jiujitsu è uno sport da combattimento e un metodo di difesa personale adatto a tutti. II suo stiIe permette anche ai fisici più esiIi di difendersi da avversari forti e pesanti tramite Ia massimizzazione deIIa forza meccanica invece deIIa pura fisicità. La Roger Gracie academy di Ravenna fa parte di un network internazionale di Accademie conosciute soprattutto per la qualità del metodo di insegnamento. Gli istruttori sono costantemente aggiornati e seguono un percorso di specializzazione molto rigoroso. La Accademia offre corsi per adulti dal lunedì al venerdì e per bambini il lunedì e il mercoledì, le lezioni si svolgono in via G. Ferraris n.15, Ravenna. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.roninravennaasd.it oppure sulla pagina instagram @rgaravenna oppure scrivendo direttamente su whatsapp al numero 3311024035.