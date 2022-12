La squadra femminile del Centro Sub Nuoto Faenza centra l’obiettivo alla Coppa Brema

Il 2022 di gare per il Centro Sub Nuoto Club 2000 si è chiuso lo scorso 23 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione dove sono andate in scena sia la prima sia la seconda parte della Coppa Caduti di Brema Emilia-Romagna - Campionato Italiano a Squadre, che quest'anno non avrà una fase finale e dai risultati di venerdì verranno poi ricavate le classifiche nazionali. La società di Faenza si presentava con una squadra molto giovane, che è stata brava a centrare l’obiettivo di classificarsi decima su trenta partecipanti nel settore femminile ed a non rimanere troppo indietro nel settore maschile con il ventesimo posto su ventotto iscritte. Hanno fatto parte della spedizione riccionese Anna Bolzon, Angelica Donati, Giada Minelli, Penelope Sangiorgi, Andrea Maltoni, Gaia Gionta, Martina Venieri per il settore femminile, Alex Gaddoni, Nicola Alberani, Massimo Minardi, Nicola Bruschi, Filippo Rondinini, Davide Ranieri, Filippo Franchi per il settore maschile.

Nuotatrici e nuotatori faentini hanno disputato diverse gare di alto valore tecnico, facendo registrare il miglioramento di venti primati personali. “Sono tutti scesi in acqua motivati dalla possibilità di migliorare i propri tempi ma anche con l'obiettivo di rappresentare al meglio il Centro Sub Nuoto - commenta l’allenatore Marco Fregnani -, dimostrando grande coesione e non facendo mai mancare il supporto ai compagni impegnati in vasca”. Con la Coppa Caduti di Brema si conclude la prima parte della stagione sportiva 2022-2023, seguirà qualche settimana dedicata solo agli allenamenti fino al prossimo appuntamento che per gli agonisti sarà nel Campionato Regionale Assoluto in vasca lunga in programma sabato 28 e domenica 29 gennaio a Riccione. I più giovani delle categorie Esordienti, invece, torneranno a gareggiare domenica 15 gennaio a Pinarella di Cervia nella prima parte del secondo turno del Torneo Invernale. Nello stesso weekend i nuotatori Master inaugureranno il 2023 al 21° Trofeo Città di Ravenna programmato per sabato 14 e domenica 15 gennaio. Nella pallanuoto la squadra Under 13 che milita nel Campionato Uisp Emilia-Romagna dopo i primi due turni in trasferta, esordirà nella vasca “di casa” di Via Marozza a Faenza sabato 14 gennaio alle 16.30 ricevendo l’Unisport Carpi.

Nella foto Andrea Maltoni

Nella foto Alex Gaddoni

Nella foto Davide Ranieri