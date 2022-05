La squadra Under 14 maschile del Circolo Tennis Cervia firma la doppietta nei campionati italiani 

Bel risultato per la squadra Under 14 maschile, macina risultati il torneo nazionale Veterani Over 45, 55 e Ladies 40, tappa del circuito regionale (450 euro di montepremi). Sono giorni molto intensi, agonisticamente parlando per il Circolo Tennis Cervia, impegnato sul fronte dei campionati italiani giovanili e nell?organizzazione del torneo Over.

Per quanti riguarda i campionati giovanili prosegue imbattuta la marcia della formazione del Ct Cervia, composta da Enea Vinetti ed Alex Vincenzi e guidata dal maestro Paolo Pambianco, nel 7° girone della seconda fase regionale dei campionati italiani Under 14 maschili. Dopo la vittoria per 3-0 sulla Polisportiva 2000 Cervia, sabato è arrivato un bel successo per 2-1 in trasferta sui campi del Tc Viserba A.

Intanto prosegue il torneo Veterani. Nell?Over 45 teste di serie affidate nell?ordine ai 2.8 Flavio Millari, Giovanni Farolfi, Enrico Costanzi ed al 3.1 Alberto Scafoletti. Nel primo tabellone di selezione di 4° teste di serie nell?ordine ai 4.1 Antonio Luciani e Pierluigi Bertozzi. 2° turno: Massimo Fabbri (4.5)-Fabio Vinetti (4.3) 6-4, 6-0. Si qualifica Raffaele Zoffoli (4.5).

Nell?Over 55 teste di serie del tabellone principale nell?ordine ai 2.8 Paolo Passerini e Silvano Pozzi, n.3 il 3.1 Alessandro Alquati, n.4 il 3.2 Leonardo Bertozzi. Nel primo tabellone di 4° teste di serie nell?ordine ai 4.1 Massimo Guermandi, Massimo Feriozzi, Massimo Ronchi, Luigi Avoni, Carlo Giuseppe Leoncini, Andrea Bernardi, Pier Matteo Montanari, Federico Valentini, Franco Carlini ed al 4.2 Alberto Zattini. 2° turno: Claudio Fogli (4.3)-Ivan Zanasi (4.5) 6-1, 6-4. 3° turno: Alberto Zattini (4.2, n.10)-Giuseppe Falconi (4.3) 6-1, 6-4, Paolo Galbiati (4.2)-Franco Carlini (4.1, n.9) 6-4, 6-3, Federico Valentini (4.1, n.8)-Paolo Sabatini (4.3) 6-2, 6-3, Andrea Bernardi (4.1, n.6)-Bruno Navacchi (4.3) 6-0, 6-1.

Tra le Ladies 40 le big sono la 3.2 Arianna Baldisserri e le 3.3 Manila Dall?Agata e Paola Menozzi. Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fiorella Placucci.