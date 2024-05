Lando Norris sbanca Miami, il Trofeo Bandini si conferma un amuleto magico per i giovani piloti di F1

Il Trofeo Bandini si conferma un amuleto per i giovani piloti di Formula Uno premiati. Domenica a sbancare Miami è stato il vincitore della trentesima edizione del trofeo, il portacolori della McLaren Mercedes Lando Norris. Il britannico, accompagnato dal team principal Andrea Stella, venne premiato lo scorso dicembre a Faenza. Quello di Norris, sottolineano dal Trofeo Bandini, è "un successo che arriva dopo tanti piazzamenti ed un 2023 che lo ha consacrato tra i piloti più promettenti del Circus". Dagli organizzatori della manifestazione arrivano i "complimenti a tutto il team McLaren e all'ingegner Stella per il lavoro incredibile svolto e per la vittoria conquistata".

Proprio a Miami la McLaren ha portato aggiornamenti sulla monoposto che hanno permesso a Norris di tenere un ritmo decisamente superiore a quello della Red Bull di Max Verstappen, secondo al traguardo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. "L'importante è riuscire a progredire nel corso della stagione, facendo un passo avanti con un miglioramento dopo l'altro - aveva detto Stella in occasione del Trofeo Bandini -. La Formula Uno è uno sport dove le persone fanno la differenza, ma è basato in particolar modo sull'ingegneria". In questa stagione c'è più equilibrio in campo. Sempre Stella aveva spiegato che per l'attuale stagione si sarebbe aspettato "un gruppo più compatto, con i team più vicini. Ci sarà più competizione e variabilità, speriamo anche per il gradino più alto del podio rispetto a quanto visto quest'anno". Detto, fatto.

E nel frattempo cresce l'attesa per la 31esima edizione del tributo in memoria di Lorenzo Bandini, scomparso durante il Gran Premio di Montecarlo nel 1967. Mercoledì 15 maggio il riconoscimento che verrà attribuito al pilota britannico della Mercedes George Russell. La cerimonia si terrà alle ore 18 presso la Rocca Veneziana di Brisighella e, oltre alla presenza del vincitore del Trofeo Bandini George Russell, saranno premiati, dalle istituzioni nazionali, dalla Motorvalley e da Terradeimotori, altri personaggi importanti del motorsport. Il programma completo sarà disponibile nei prossimi giorni.

Dal 1992 il trofeo viene assegnato, da un’apposita commissione, a una figura di spicco del mondo delle Formula 1. Russell succede a Lando Norris, che aveva ritirato il riconoscimento lo scorso dicembre a Faenza. Lorenzo Bandini è nato nella colonia italiana di Barce, in Libia, il 21 dicembre del 1935, ma poco dopo ritorna in Italia, a San Cassiano di Brisighella, paese originario del padre. Fin da piccolo si è avvicinato al mondo dei motori, fino a coronare il suo sogno, nel 1962, di un contratto con la Ferrari. Cinque anni dopo, il 10 maggio 1967, Bandini ha perso la vita in un incidente durante il Gran Premio di Monaco.