Lo spadista Matteo Galassi conquista il podio nella gara Under 20

Matteo Galassi aveva fatto la storia lo scorso anno vincendo sia il titolo tricolore Under 17 sia quello Under 20. Ieri, nell'ultima giornata dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani, lo spadista del Gruppo Sportivo dei Carabinieri e del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima si è confermato sul podio nella gara Under 20, salendo questa volta sul terzo gradino.



La gara del romagnolo è iniziata con un girone da cinque vittorie e una sola sconfitta che lo ha proiettato all'ottavo posto nel seeding dell'eliminazione diretta. I primi due incontri del tabellone lo hanno messo di fronte ad altrettanti atleti della Bernardi Ferrara, Pietro Baldazzi, superato 15-1, e Alessandro Poli, battuto 15-7. Nel match degli ottavi è arrivato il successo su Pietro Nicoli di Castelfranco Veneto per 15-10, mentre nei quarti Matteo Galassi ha avuto la meglio su Daniel Nacca di Caserta per 15-6. In semifinale è arrivata la sconfitta con William David Sica di Ariccia per 15-11, sconfitta che ha tolto al pubblico la possibilità di assistere al match tra il Campione Italiano 2021, Simone Mencarelli, e il Campione Italiano 2022. Mencarelli ha poi vinto il tricolore 2023 superando Sica per 12-9.

Si è conclusa così la kermesse di gare a Padova, quattro giorni in cui sono stati assegnati 12 titoli italiani tra Cadetti e Giovani. Un lungo weekend di grandi emozioni con quasi 850 atleti in pedana che hanno animato la “Fiera di Padova”, concluso tra gli apprezzamenti da parte del Presidente federale Paolo Azzi per il Comitato Organizzatore guidato da Alberto Panazzolo, massimo dirigente dell’Accademia Comini che ha organizzato questi Campionati Italiani Cadetti e Giovani. Prossima tappa le gare squadre di serie A2, B e C a Piacenza, prima del clou rappresentato dagli Assoluti individuali e a squadre di La Spezia.