Lotta, 3 ori per i Portuali al torneo internazionale di Cesenatico

Si è concluso domenica il Trofeo internazionale 'Antonio Pasi', competizione di lotta stile libero maschile e femminile e greco-romana organizzata al Villaggio Accademia di Cesenatico (Fc), alla quale hanno partecipato 214 atleti suddivisi tra Under 17 e Seniores (dai 15 fino a 35 anni) provenienti da club di tutta Italia e da altre nazioni come Romania, Francia, Croazia, Estonia, Ungheria, Svezia e Gran Bretagna. Alla manifestazione hanno preso parte inoltre le rappresentative della Nazionale italiana di lotta maschile e femminile juniores e seniores, tra cui era anche convocato anche l’atleta di casa Portuali, Leon Rivalta nei Kg 82 senior, che è poi risultato vincitore del torneo dopo aver battuto in una magnifica finale combattuta fino all’ultimo secondo, per 11 a 9, il titolare della Nazionale francese.

A vincer la medaglia d’oro per il Csrc Portuali Ravenna sono stati anche Stefano Cusano, (Kg 55 greco-romana Under 17) e Farba Ndiaye (Kg 125 greco-romana Senior), mentre al secondo posto si sono classificati Giulia Gurioli (Kg 46 stile libero Under 17), Emidio Cavina (Kg 63 greco-romana Senior) ed ancora nello stile libero maschile Farba Ndiaye (Kg 125). A questi si aggiunge il bronzo vinto da Alex Suliman (Kg 65 greco-romana Under 17).

Grazie a queste medaglie ed alla partecipazione in gara per il sodalizio ravennate di Andrea Fabbri (Kg 60 gr Under 17) e Mikail Kashami (Kg 82 Senior), la sezione Lotta dei Portuali si è piazzata al secondo posto in classifica generale dietro al club croato Lika di Zagabria. Grande soddisfazione anche per tutto lo staff del sodalizio di via Antico Squero che ha accompagnato in gara gli atleti e che inoltre hanno partecipato al raduno internazionale di allenamento nella settimana precedente, dove hanno lottato anche Rachele Fabbri, Giacomo Fabbri, Enrique Campanale, Alessio Pignato e Riccardo Deserti.