Lotta, due belle medaglie per i Portuali ai Campionati italiani cadetti

Due belle medaglie conquistate dai lottatori del CSRC Portuali Ravenna ai Campionati Italiani di lotta greco-romana e stile libero femminile Under 17, svoltisi ad Ostia il 19 e 20 marzo, grazie ad Alice Cangini seconda classificata e Gilles Rivalta terzo.

Alice Cangini, nella categoria 65 Kg, dopo aver vinto quattro incontri sbaragliando le avversarie, si trova in finale contro l'atleta di Palermo, peraltro già battuta nelle fasi eliminatorie, che sfruttando una sua disattenzione le sbarra la strada della vittoria, e ottiene così un meritato secondo posto.

Gilles Rivalta nei 92 Kg, nonostante appartenga a una fascia di età più giovane rispetto agli avversari del campionato, dopo aver perso il primo incontro dal vice campione uscente, conquista la medaglia di bronzo vincendo nettamente il ripescaggio e la finalina per il podio.

Bene anche i piazzamenti di Riccardo Deserti negli 80 Kg e di Noel Rivalta nei 71 Kg, a dimostrazione del buon lavoro svolto in casa da tutto lo staff tecnico, guidato dal maestro Carlo Shartos, che fa ben sperare anche per i prossimi appuntamenti sportivi, tra cui i campionati italiani Under 15 previsti per il 2 aprile sempre ad Ostia.